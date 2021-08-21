21 августа 2021 | Время чтения 7 мин

Станислав Тарасов, , 10:50 — REGNUM



ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что американская разведка в своих оценках не предвидела столь стремительного развала афганских вооруженных сил и теперь Вашингтон имеет ограниченные возможности для оказания помощи союзникам, оставшимся в Кабуле. Милли не знает «ни одного доклада, в котором предсказывалось бы, что силы безопасности численностью 300 тысяч человек испарятся за 11 дней». В то же время он утверждает, что американская разведка «ясно указывала на возможность нескольких сценариев»: одним из них был «прямой захват власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после падения афганских сил безопасности и правительства», второй — «гражданская война», третий — «урегулирование путем переговоров». Так что ЦРУ мышей все же ловило.

Как утверждает американское издание Foreign Affairs, у президента США Джо Байдена на столе находились подготовленные спецслужбами справки, которыми он руководствовался, озвучивая свои «афганские тезисы». Байден говорил о том, что режим Ашрафа Гани имеет шансы продержаться, располагая необходимыми для этого военными ресурсами. Об этом же рассуждал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время интервью каналу ABC News. «Мы потратили 20 лет и десятки миллиардов долларов на их обучение, на предоставление им военной техники и на оказание им поддержки со стороны», — констатировал Салливан. Однако на практике ничего общего с системным планированием по выводу из Афганистана войск продемонстрировано не было. Реальная ситуация больше походила на кадры панической эвакуации из Сайгона, столицы Южного Вьетнама, в 1975 году американского посольства. Вроде бы подготовленные за 20 лет американскими инструкторами правительственные силы, превосходящие отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по численности личного состава, вооружению и техническому оснащению, целыми подразделениями оставляли позиции, дезертировали, да и просто переходили на сторону противника.

SFAB в Афганистане The U.S. Army

Поспешный уход западных военных серьезно подорвал логистику и всю систему управления афганских вооруженных сил, а кабульский режим сложился как карточный домик. Между тем Майк Помпео, бывший шеф ЦРУ, а потом и госсекретарь США при президенте Дональде Трампе, который курировал начало вывода войск из Афганистана, как сообщает американское издание Fox News, заявлял, что план эвакуации подробно обсуждался с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при подготовке дохийской договоренности по афганскому урегулированию. «Мы четко понимали, что именно мы готовы сделать в защиту жизней американцев, — рассуждал Помпео. — С тех пор, как мы начали эти переговоры в начале 2020 года, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не тронули ни одного американца. Тогда мы установили модель сдерживания». Помпео также указывал на то, что почти ежедневно Белый дом получал от ЦРУ детальный анализ происходящих в Афганистане событий, в котором обозначались и риски для США. Но все провалилось, что привело к возвращению «сайгонского синдрома», и «Байден в панике стал срывать стоп-кран».

В принципе 20-летнее пребывание США в Афганистане — срок, достаточный для того, чтобы ЦРУ освоило эту страну в оперативном смысле. Судя по некоторым «утечкам» в американских СМИ, на первом этапе Лэнгли вело активную вербовочную работу в высших эшелонах власти. Потом такая деятельность стала смещаться в сторону вооруженных сил Афганистана. В результате сложилась интригующая ситуация. После того, как США пошли на контакты с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и стали сознательно ослаблять режим президента Гани, тот начал управленческую чехарду, смещая министров, губернаторов и начальников местной полиции, подозревая их в сотрудничестве с ЦРУ. На место уволенных назначались деятели, не имевшие каких-либо связей на местах, что вносило дополнительный хаос в управленческий аппарат. Есть признаки и того, что США сознательно политически дискредитировали Гани, указывая, что страной управляет «банда трех»: помимо президента, его советник по национальной безопасности Хамидулла Мохиб, а также глава администрации Махмуд Фазил. Происходило это почти одновременно с пропагандой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые били по легитимности афганского лидера, указывая на многочисленные факты коррупции и подтасовок на президентских выборах 2019 года.

Шарден Жан-Батист-Симеон Карточный домик, 1737

Что же касается вооруженных сил Афганистана, то, тратя на них миллиарды долларов, США чуть ли не до последнего момента вели дискуссию о путях строительства вооруженных сил республики. Считается, что возобладал подход, предполагавший создание классических вооруженных сил. Сейчас американские военные инструкторы признают, что в процессе подготовки афганских военнослужащих отсутствовал системный подход, а на подрыв дисциплины и боеспособности сильно повлияла коррупция отдельных офицеров: они продавали оружие боевикам, комплектовали свои подразделения «мертвыми душами» и присваивали их жалование. В сухом остатке оказалось следующее — политически ослабленный и теряющий контроль над страной Кабул. Это первое. И второе: вооруженные силы предпочли разоружиться перед «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на выгодных для себя условиях, что лежит вне военной плоскости. При этом, по мнению многих экспертов, резкое изменение ситуации было связано с достижением закулисных договоренностей при участии ЦРУ между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Пакистаном. Из-за отказа американцев от обязательств по оказанию поддержки с воздуха, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли обеспечить себе преимущество на ключевых направлениях.

Афганские военные facebook.comARG1880

Когда лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на переговорах в Дохе с США потребовали сокращения присутствия ЦРУ в Афганистане, их требование было выполнено. Во почему быстрый захват «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганских городов для Лэнгли не мог стать неожиданностью. Поэтому рассуждать о том, что якобы американское разведывательное сообщество «удивительным образом продемонстрировало фрагментированное понимание политической реальности Афганистана», нет серьезных оснований. Вообще, действия ЦРУ требуют тщательного профессионального анализа. Далеко не все тут на поверхности, остается немало вопросов. Да, с одной стороны, авторитетные в прошлом руководители администрации и Пентагона говорят о том, что «крах Кабула последовал за чередой провалов американского разведывательного сообщества, в которое входят 17 отдельных правительственных учреждений США», и что «его офицеры и агенты переоценили способность афганских сил безопасности дать отпор боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С другой, есть информация, что именно эти офицеры вели активную вербовочную работу на разных эшелонах руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «готовя их к новой ситуации».

По имеющимся данным, талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) досталось оружие американских войск, которое не успели вывезти за пределы страны. Это и бронетехника, и «Джавелины», другие переносные ракетные комплексы, гранатометы, целое море стрелкового оружия всех калибров, а главное — огромное количество боеприпасов, средства связи. Плюс вооружение, которое перешло к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от афганской армии, в том числе и старого советского образца. Так что закидывать камнями ЦРУ не стоит. А то в описаниях многих экспертов проходит мысль, что цепочка предоставления Лэнгли информации из Афганистана политическому руководству США, ее анализ и принятие решений давали сбой чуть ли не на каждом этапе: от оперативных сотрудников, генералов и дипломатов в Кабуле до Овального кабинета. Это крайне странно для мировой державы. Тут создается иное впечатление: не только талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перехитрили Гани и вывели его из игры, а кое-кто еще. Но зачем? Это скоро станет известно.