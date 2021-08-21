Лос-Анджелес, США, 21 августа, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Службы безопасности аэропорта Джона Уэйна (Калифорния, США) провели срочную эвакуацию и приостановили полёты в районе аэропорта, сообщил 21 августа телеканал FOX 11.

Skitterphoto В аэропорту

По предварительной информации, эвакуация началась после «инцидента, связанного с безопасностью», однако подробности не сообщаются.

Пользователи в социальных сетях сообщили, что пассажиров, которые уже прошли проверку, эвакуировали из терминалов A, B и C и отвели в зону продажи билетов. По сведениям некоторых из них, полиция аэропорта ищет человека, который вышел на взлётную полосу.