Гуйян, Китай, 21 августа, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В провинции Гуйчжоу, расположенной на юге Китая, 21 августа произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Zeml.info Землетрясение

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Подземные толчки были зафиксированы в 10:20 по местному времени (05:20 мск), их эпицентр располагался в 91 километре к северо-востоку от города Люпаньшуй (население 251 тыс. человек) и в 24 километрах к юго-западу от города Бицзе (население более 6,5 млн человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 78 километров.

О пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, Гаити начала получать гуманитарную помощь через пять дней после мощного землетрясения, унёсшего жизни более двух тысяч человек и превратившего десятки тысяч зданий в руины.