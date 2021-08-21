Тегеран, 21 августа, 2021, 06:49 — ИА Регнум. 20 августа международная федерация мотоспорта выдала лицензию иранской гонщице на участие в чемпионате мира по мотокроссу в Турции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По данным Федерации мотоциклов и автомобилей Ирана, чемпионат мира по мотокроссу FIM 2021 года планируется провести в Караджахисаре (Турция) 5 сентября 2021 года.

Международная федерация мотоспорта приняла требование Федерации мотоциклов и автомобилей Ирана разрешить Фахиме Нематоллахи, иранской гонщице по мотокроссу, принять участие в соревнованиях.

Нематоллахи, которая пользуется титулом чемпионки Ирана по мотокроссу, является первой иранской женщиной, которая представит страну на чемпионате мира по мотокроссу.

14-летняя Хасти Резаи, еще одна талантливая иранская гонщица по мотокроссу, которая планировала принять участие в соревнованиях, но ее не допустили к участию в соревнованиях в соответствии с правилами Международной федерации мотоциклистов о возрасте участников, которые позволяют соперникам в возрасте 15 лет и старше участвовать в таких турнирах.