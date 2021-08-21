Тегеран, 21 августа, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Четыре иранские спортсменки получили красочные медали на 19-м чемпионате Азии по армрестлингу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 20 августа.

Мероприятие по армрестлингу проходило с участием 12 команд и более 500 спортсменов в Алматы (Казахстан).

Иранская спортсменка Марьям Мехран Фард в весовой категории 70 кг одолела всех своих соперниц, тем самым завоевав золотую медаль.

Другая спортсменка из Ирана Махрох Садат Ахмад Панах в весовой категории 80 кг также принесла своей стране золотую медаль. В весовой категории 80 кг Соня Амир Шагаги уверенно обошла всех соперниц и завоевала золото.

Агентство Mehr News сообщило, что иранские спортсменки Роя Махбуди и Амир Шагаги завоевали бронзовые медали на чемпионате Азии по армрестлингу.