Тегеран, 21 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. 20 августа министры иностранных дел трех европейских стран, участвующих в СВПД, выразили обеспокоенность по поводу недавнего доклада МАГАТЭ о ядерном обогащении Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Европейская тройка, участвующая в переговорах по СВПД (включая Францию, Великобританию и Германию), в совместном заявлении, касающемся недавнего доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что Иран увеличил обогащение урана, выразила свою серьезную обеспокоенность по этому поводу.

Участники заявили, что шаг Ирана по обогащению равнозначен серьезному нарушению его обязательств по ядерной сделке 2015 года (СВПД).

«Иран должен без промедления прекратить свою деятельность, нарушающую СВПД. Мы настоятельно призываем Иран как можно скорее вернуться к переговорам в Вене с перспективой их успешного завершения. Мы много раз говорили, что время не в интересах ни одной из сторон», — говорится в заявлении.

Международное агентство по атомной энергии в своем последнем докладе заявило, что Иран ранее использовал 164 каскады центрифуг IR-6 для обогащения урана до 60 процентов в Натанзе, однако теперь в дополнение к 164 каскадам в общей сложности 153 центрифуги IR-4 также используются для обогащения до 60%.