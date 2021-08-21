Тегеран, , 06:44 — REGNUM 20 августа израильские СМИ отреагировали на выступление генерального секретаря ливанского движения сопротивления «Хезболла» Сейеда Хасана Насраллы, заявившего, что движение иранского танкера в направлении Ливана является «стратегическим решением». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Средства массовой информации сообщили, что угрожающие высказывания Сейеда Хасана Насраллы о необходимости защиты иранского судна, направляющегося в Ливан, вызывают серьезную обеспокоенность у израильского руководства.

Спустя несколько часов после выступления генерального секретаря «Хезболлы» в Ливане по случаю Дня Ашуры 13-й канал телевидения израильского режима отреагировал на угрозы Насраллы в отношении иранского топливовоза.

Другие израильские СМИ охарактеризовали отправку иранского топливного судна в Ливан как важное стратегическое изменение перед лицом противостояния оккупационному режиму Израиля.

Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» рассказал о топливном кризисе в Ливане, отметив: «Первое судно с топливом, которое отправится из Ирана, завершило все приготовления и отправится в течение нескольких часов. За этим кораблем скоро последуют другие».