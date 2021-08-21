Тегеран, , 06:55 — REGNUM 21 августа члены иранского парламента начнут изучать квалификацию министров, предложенных президентом страны Ибрагимом Раиси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 августа.

Хоссейн Багголи является первым кандидатом, которого иранские законодатели рассмотрят для проверки его квалификации на должность министра образования.

В соответствии с внутренними регламентами парламента, когда речь заходит о проверке квалификации любых кандидатур президента на должности министров, президент Раиси в течение 2,5 часов будет выступать перед депутатами, защищая программы своей администрации и представляя предложенных им министров.

Десять депутатов изложат свои точки зрения по наброскам. Затем законодатели начнут изучать квалификацию и программы каждого предлагаемого министра в алфавитном порядке.

После доклада комиссии, относящегося к каждому предлагаемому министру, несколько депутатов отметят сильные и слабые стороны предлагаемых министров. В конце любому предлагаемому министру предоставляется 30 минут для изложения программ и точек зрения.