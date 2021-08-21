Тегеран, 21 августа, 2021, 06:57 — ИА Регнум. 20 августа министр культуры и исламской ориентации Ирана Сейед Аббас Салехи заявил, что за время его четырехлетнего пребывания в должности 100 иранских фильмов получили международные награды, при этом министерство подписало 62 соглашения о культурном и художественном обмене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

С целью передачи своего опыта будущему министру культуры и другим должностным лицам Салехи отметил, что министерство в координации с министерством иностранных дел и Исламской организацией по культуре и коммуникации пыталось представить иранские и исламские культурные продукты различным странам по всему миру.

По его словам, представителям Ирана удалось подписать 62 меморандума о взаимопонимании для обмена культурными и художественными программами. В области кинопроизводства и кинематографического сектора иранцы продемонстрировали профессиональные навыки на международном уровне, причем свыше 100 иранских фильмов были удостоены высших наград.

Салехи указал на усилия министерства по созданию условий для превращения Ирана в столицу Корана и других исламских книг, отметив, что такие усилия предоставили возможность превратить страну в столицу книги на основе религиозной идентичности иранского общества.

Министр отметил, что за соответствующий период было проведено около 40 выставок, демонстрирующих разнообразие традиционной и племенной одежды, что указывает на самобытность иранского общества.