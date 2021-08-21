Тегеран, 21 августа, 2021, 06:57 — ИА Регнум. 20 августа торговая палата иранской провинции Зенджан и Торгово-промышленная палата Ирана и Китая подписали меморандум о взаимопонимании для расширения экспорта из иранской провинции в КНР, заявил провинциальный чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Председатель торговой палаты Зенджана Али Егане Фард сообщил журналистам IRNA, что меморандум о взаимопонимании был подписан обеими сторонами по итогам торгового вебинара, организованного торговой палатой провинции в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Ирана и Китая.

Что касается целей меморандума о взаимопонимании, Егане Фард отметил, что развитие экономических связей между провинцией и Торгово-промышленной палатой Ирана и Китая, формирование китайского бюро, а также увеличение ненефтяного экспорта являются одними из основных целей подписания соглашения.

Председатель отметил, что сотрудничество в области статистики и торговой информации Китая, отправка торговых делегаций в Китай, проведение семинаров в сотрудничестве с китайской стороной, посещение выставки товаров и услуг Зенджана, проведение торговых конференций в присутствии китайских торговых делегаций в иранской провинции, привлечение инвестиций, а также начало инвестирования в совместные предприятия входят в число положений меморандума о взаимопонимании.

«В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, обе стороны будут стремиться к расширению торговых обменов между Китаем и провинцией Зенджан», — заявил иранский представитель.