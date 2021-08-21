Петропавловск-Камчатский, 21 августа, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Тела двоих туристов, сорвавшихся 17 августа с вулкана Ключевской на Камчатке, были эвакуированы в поселок Ключи и переданы полиции, 21 августа сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш.

Игорь Шпиленок Вулканы Ключевская сопка и Камень

Для этого спасатели задействовали вертолет Ми-8. Один из погибших — депутат горсовета города Железногорск (Красноярский край) Андрей Закалин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта на Корякском вулкане в Камчатском крае погиб альпинист, совершавший восхождение в составе группы из трех человек.