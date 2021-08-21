Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Объём поставок американской военной техники в Афганистан измерялся миллиардами долларов. За 15 лет США поставили правительственным силам сотни единиц различных машин, вертолётов и дронов, не говоря об экипировке и специальном снаряжении, пишет 20 августа газета The Washington Post со ссылкой на данные Управления специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана.

Машины Humvee производства США L. Allen Brewer

«В период с 2005 по 2021 год Соединенные Штаты выделили афганским вооруженным силам не менее 18 млрд долларов на «оборудование и транспорт», — говорится в публикации.

До захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в распоряжении военно-воздушных сил страны находилось более 40 действующих вертолётов MD-530 и более 30 вертолётов UH-60 Blackhawk. Кроме того, афганским силам передали более 20 пригодных штурмовиков A-29 Super Tucano, часть из которых была модернизирована для сбрасывания бомб с лазерным наведением.

«Только за последний квартал США передали афганской армии «основного оборудования» на сумму свыше $212 млн, включая 174 бронемашины HMMWV M1151, известные как Humvee», — отмечают в американском управлении.

На брифинге 17 августа советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не владеют «полной информацией» о том, сколько оружия было брошено во время бегства афганских сил, но допустил, что «изрядное его количество попало в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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Аналитик из Международного института стратегических исследований в Лондоне Джозеф Демпси, комментарий которого приводит издание, отметил, что удивляться в будущем появлению в небе американских самолётов с флагами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тоже не стоит.

«Не удивляйтесь, если мы когда-нибудь увидим, что некоторые модели, поставляемые США, летают с новыми флагами», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские военные при выходе из Афганистана уничтожили 1,3 тыс. единиц техники, находившейся в их распоряжении.

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