Вашингтон, 21 августа 2021, 05:51 — REGNUM Объём поставок американской военной техники в Афганистан измерялся миллиардами долларов. За 15 лет США поставили правительственным силам сотни единиц различных машин, вертолётов и дронов, не говоря об экипировке и специальном снаряжении, пишет 20 августа газета The Washington Post со ссылкой на данные Управления специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана.

Машины Humvee производства США
Машины Humvee производства США
L. Allen Brewer

«В период с 2005 по 2021 год Соединенные Штаты выделили афганским вооруженным силам не менее 18 млрд долларов на «оборудование и транспорт», — говорится в публикации.

До захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в распоряжении военно-воздушных сил страны находилось более 40 действующих вертолётов MD-530 и более 30 вертолётов UH-60 Blackhawk. Кроме того, афганским силам передали более 20 пригодных штурмовиков A-29 Super Tucano, часть из которых была модернизирована для сбрасывания бомб с лазерным наведением.

«Только за последний квартал США передали афганской армии «основного оборудования» на сумму свыше $212 млн, включая 174 бронемашины HMMWV M1151, известные как Humvee», — отмечают в американском управлении.

На брифинге 17 августа советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не владеют «полной информацией» о том, сколько оружия было брошено во время бегства афганских сил, но допустил, что «изрядное его количество попало в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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Аналитик из Международного института стратегических исследований в Лондоне Джозеф Демпси, комментарий которого приводит издание, отметил, что удивляться в будущем появлению в небе американских самолётов с флагами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тоже не стоит.

«Не удивляйтесь, если мы когда-нибудь увидим, что некоторые модели, поставляемые США, летают с новыми флагами», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские военные при выходе из Афганистана уничтожили 1,3 тыс. единиц техники, находившейся в их распоряжении.

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