Москва, 21 августа, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В субботу, 21 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасмурно. Москва

В ночь на 22 августа в Москве облачно с прояснениями, по области местами кратковременный дождь. Температура воздуха +13… +15 °C.

Ветер северный, северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °C днём и +10… +15 °C ночью.

В воскресенье, 22 августа, днём в столице ожидается +21… +23 °C, по области +19… +24 °C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, погоду в Москве в выходные дни (21 и 22 августа) определяет циклон с центром над Скандинавией.