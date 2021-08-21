Хьюстон, США, , 04:37 — REGNUM Идеологам глобального потепления нужно чаще включать кондиционер, а не предлагать сокращать целые отрасли экономики стоимостью в триллионы долларов, заявил 20 августа официальный представитель в Комиссии по соглашению по нефти и газу (IOGCC) от штата Техас Уэйн Кристиан.

Угольная шахта, акварель Sonel

Как сообщает Reuters, чиновник сделал заявление в связи с критикой доклада ООН, авторы которого связали глобальное потепление на Земле с деятельностью человека, в основном за счет сжигания ископаемого топлива.

«Вместо того, чтобы тратить $78 трлн на остановку производств по всему миру, запрещать странам третьего мира использовать угольную электроэнергию и тому подобное, просто включите проклятый кондиционер. Это так просто», — заявил Кристиан на энергетической конференции в Хьюстоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США к 2030 году хотят вдвое сократить выбросы углекислого газа. Такая цель является частью договоренностей в рамках Парижского соглашения по климату, к которому США присоединились после вступления Джо Байдена в должность президента.