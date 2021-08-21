Вашингтон, 21 августа, 2021, 04:35 — ИА Регнум. США ввели персональные санкции — визовые ограничения в отношении 19 высокопоставленных должностных лиц Никарагуа, обвиняемых в преследовании оппозиционных лидеров. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

ИА REGNUM Госдепартамент США

пресс-служба Госдепартамента США «Госдеп предпринял шаги по введению визовых ограничений в отношении 19 партийных должностных лиц и чиновников, ответственных за организацию и проведение выборов, которые способствовали атакам правительства Ортеги и Мурильо на демократию».

Напомним, в ноябре в Никарагуа должны пройти президентские выборы. В течение последних месяцев власти задержали нескольких оппозиционных политиков, намеревавшихся баллотироваться на президентский пост. В их числе — дочь бывшего президента Кристиану Чаморро.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предстоящие президентские выборы в Никарагуа нелегитимными.

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