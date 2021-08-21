Братислава, , 03:37 — REGNUM Вместо президента Словакии Зузаны Чапутовой на украинский форум «Крымская платформа» поедет премьер-министр республики Эдуард Хегер. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе словацкого правительства.

Эдуард Гегер и Зузана Чапутова Prezident.sk

«23 августа, глава правительства Словакии Эдуард Хегер отправляется в Киев, где примет участие в организационном саммите «Крымской платформы», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что мероприятие намерены поддержать «14 глав государств правительств и Европейского союза». Большинство стран решили ограничиться правительственными делегатами.

На встрече в Киеве они хотят обсудить «возвращение» контроля над Крымом.

Напомним, полуостров входит в состав России с 2014 года по результатам проведённого там всенародного референдума. В Москве не допускают каких-либо уступок по вопросу принадлежности Крыма, считая вопрос закрытым.

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