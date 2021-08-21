Киев, 21 августа, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Более 200 млрд гривен (550 млрд рублей) планирует направить правительство Украины на развитие ракетного вооружения до 2031 года. Об этом 20 августа сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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«Вопрос, который рассматривался на заседании СНБО в режиме «тайно» — это вопрос о развитии нашего ракетного вооружения до 2031 года. Были очень пылкие дискуссии. Единственное, что я могу сказать, что до 2031 года мы имеем расходы на эту программу более, чем 200 млрд грн», — сказал он на брифинге, который транслировался в Facebook.

По словам Данилова, в Киеве не могут ждать от партнёров, пока они смогут предоставить «то или иное вооружение», поэтому задача состоит в том, чтобы создать ракеты собственного производства.

Он предложил ускорить реализацию программы и внести в бюджет 2021 года расходы в размере 3,3 млрд гривен, которые позволят приступить к освоению денег сразу.

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