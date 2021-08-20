Краснодар, 21 августа, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Специалисты жилищно-коммунальной службы Минобороны России принимают участие в ликвидации последствий природной стихии в Краснодарском крае. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю Наводнение на Кубани

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К работам привлечены специалисты жилищно-коммунальной службы № 4 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) по ЮВО. Они «убирают мусор и упавшие деревья, ремонтируют кровлю и боксы. Восстановительные, ремонтные работы ведутся совместно с представителями воинских частей ЮВО, задействована спецтехника», — говорится в сообщении.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что сильные дожди прошли в Краснодарском крае 20 августа. В настоящее время в регионе действует штормовое предупреждение, из-за подтоплений ограничено движение по нескольким участкам федеральной трассы.