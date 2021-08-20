Вашингтон, 21 августа, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Предупреждение в связи возможным усилением тропического шторма «Генри» до урагана объявлено в американском штате Коннектикут, а также на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк). Об этом 20 августа сообщил на своей странице в Twitter Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Brocken Inaglory Шторм

В агентстве отметили, что ураган может добраться до указанных территорий 22 августа и привести к наводнениям на северо-востоке страны. В настоящий момент «Генри» находится в Атлантическом океане в сотнях километров к юго-востоку от мыса Хаттерас (штат Северная Каролина).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа из-за наводнения в американском штате Северная Каролина, вызванного тропическим штормом «Фред», погибли два человека.