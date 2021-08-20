Красноярск, 21 августа, 2021, 02:44 — ИА Регнум. В субботу, 21 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

setarka Первые заморозки

В 06:30 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 21 на 22 августа ожидается до +9… +11 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 22 августа, в Красноярске до +17… +19 °C днём и +7… +9 °C ночью, облачно, без осадков.

В понедельник, 23 августа, в Красноярске ожидается до +19… +21 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +9…+11 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии, в Туве местами сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

22−23 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются заморозки до — 1 °C.

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