Москва, 21 августа, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Российские партии и кандидаты на выборах в Госдуму получили возможность проводить с 21 августа предвыборную агитацию в средствах массовой информации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«С 21 августа начинается следующий этап избирательной кампании — это предвыборная агитация в СМИ. Она завершается 16 сентября 2021 года», — сказала журналистам секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина.

В соответствии с российским законодательством, кандидаты и лица, представляющие партии на выборах, могут проводить агитацию на телеканалах, радиостанциях, а также в периодических печатных и сетевых изданиях. Этот этап завершится 16 сентября в преддверии первого дня голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все 14 партий, избирательные списки которых зарегистрированы ЦИК России, получат равное время в эфире центральных телеканалов для размещения своих агитационных роликов и выступлений. Кроме того, партии примут участие в дебатах.