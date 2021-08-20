Вашингтон, 21 августа, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Американская автомобильная корпорация General Motors отзывает из Канады и США более 73 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания их аккумуляторов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте компании в пятницу.

Kevauto Chevrolet Bolt EV

General Motors «General Motors добровольно расширяет текущий отзыв электромобилей Chevrolet Bolt EV, чтобы охватить оставшиеся автомобили 2019 и все автомобили 2020−2022 модельных годов, включая Bolt EUV. В редких случаях батареи, поставляемые GM для этих транспортных средств, могут иметь два производственных дефекта… что увеличивает риск возгорания».

Как следует из заявления компании, GM заменит дефектные аккумуляторные модули в электромобилях Chevrolet Bolt и EUV новыми модулями, что потребует дополнительных расходов в размере примерно $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, компания BMW (China) Automotive Trading Ltd. отзывает 8097 автомобилей из-за рисков для безопасности в инфляторах подушек безопасности.