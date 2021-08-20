Нью-Йорк, США, 21 августа, 2021, 02:08 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 20 августа — последнего рабочего дня недели — ростом. После некоторого снижения на старте торгов, индексы перешли к восстановлению. Более других прибавил Nasdaq.

Ryan Lawler Биржа

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 225,96 пункта (0,65%), до уровня 35 120,08 пункта. S&P 500 подорожал на 35,87 пункта (0,81%), поднявшись до уровня 4441,67 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 172,87 пункта (1,19%), поднявшись до уровня 14 714,66 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,64 (2,58%), до уровня $61,86 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 19 августа разнонаправленно. Dow Jones замедлил снижение на фоне падения цен на нефть, угрозы ужесточения монетарной политики ФРС и распространения новых штаммов коронавируса.

Читайте также: Цена на нефть Brent снизилась до $65 впервые с 21 мая