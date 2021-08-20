Норильск, Красноярский край, 21 августа, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Возгорание цистерны с нефтепродуктами произошло в городе Норильск после схода тележки в составе грузового поезда. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Инцидент произошел на перегоне Вологочан-Алыкель. В администрации города отметили, что сразу после возгорания состав был расцеплен и угрозы распространения на другие вагоны нет.

В ходе происшествия никто не пострадал. На месте работают пожарные. Причины случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Казани загорелась верхняя часть обшивки электровоза пустого пассажирского поезда.