В Норильске загорелась цистерна с нефтепродуктами
Норильск, Красноярский край, 21 августа, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Возгорание цистерны с нефтепродуктами произошло в городе Норильск после схода тележки в составе грузового поезда. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе городской администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожарные
Инцидент произошел на перегоне Вологочан-Алыкель. В администрации города отметили, что сразу после возгорания состав был расцеплен и угрозы распространения на другие вагоны нет.
В ходе происшествия никто не пострадал. На месте работают пожарные. Причины случившегося устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Казани загорелась верхняя часть обшивки электровоза пустого пассажирского поезда.