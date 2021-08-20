Багдад, 21 августа, 2021, 01:47 — ИА Регнум. В Ираке при взрыве на севере Багдада погибли четыре бойца шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Об этом со ссылкой на источники в службах безопасности 20 августа сообщает телеканал Al Sumaria.

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По его данным, автомобиль с иракскими ополченцами подорвался на самодельном взрывном устройстве. Различные ранения получили ещё восемь бойцов «Аль-Хашд аш-Шааби».

Отмечается, что в районе иракской столицы, где подорвался автомобиль с ополченцами, в настоящее время проводится операция спецслужб по ликвидации спящих ячеек террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ). Предполагается, что именно эта террористическая структура причастна к нападению на иракское шиитское ополчение.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько человек стали жертвами трёх авиаударов по зданию больницы в иракском городе Синджар на севере страны.