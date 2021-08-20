Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 августа, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Празднование карнавала в бразильском городе Рио-де-Жанейро в 2022 году пройдет с 27 января по 6 марта. Об этом 20 августа сообщила на своем сайте муниципальная компания по развитию туризма Riotur.

(сс) Poswiecie Рио-де-Жанейро

Организаторы мероприятия планируют, что в рамках гуляний состоится около 500 шествий, парадов и представлений. Ожидается, что для финансирования мероприятий потребуется 3,5 млн реалов (около $650 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля правительство Рио-де-Жанейро объявило, что в сентябре 2021 года в городе пройдут четырехдневные гуляния, которые станут началом годового празднования отмены коронавирусного карантина.