Лондон, 21 августа, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Фьючерсы на нефть марки Brent с обязательством поставки в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE снизились до $64,97 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 0:03 мск 21 августа снижение составило 2,2% в сравнении с результатами торгов днём ранее. Цена на нефть марки WTI также упала больше чем на 2%. Она торгуется ниже $62.

В последний раз нефтяные котировки находились на этой отметке 21 мая текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стоимость нефти снижается шестой день подряд — это наиболее продолжительный период с февраля 2020 года. Эксперты отмечают, что цена обвалились вслед за всем остальным рынком, дойдя до локального минимума.