Мадрид, 21 августа, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Жительница испанской провинции Севилья, заболевшая лихорадкой Западного Нила, умерла от ее последствий. Об этом 20 августа сообщило агентство Efe со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Женщине было 73 года и у нее имела хронические заболевания. Отмечается, что в стране это первый летальный исход от осложнений при лихорадке Западного Нила в 2021 году. С января на испанские медики зафиксировали три случая указанного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа 2020 года в испанской провинции Севилья умер 77-летний житель населенного пункта Ла-Пуэбла-дель-Рио, заразившийся вирусом Западного Нила.