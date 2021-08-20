Екатеринбург, 21 августа, 2021, 00:51 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга отреставрируют дом мещанина Аверьяна Фомина, сообщает пресс-служба застройщика «Брусника».

Историиекатеринбурга.рф Дом мещанина Фомина

Двухэтажный особняк из кирпича приспособят под размещение офисных помещений. Здание является памятником архитектуры. Сейчас в доме отсутствуют инженерные системы.

Объект построили в начале XX века. После революции там размещались коммунальные квартиры. Впоследствии особняк заняли коммерческие организации, сейчас же он является заброшенным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге капитально отремонтируют здание городской больницы № 7.