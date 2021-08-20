Москва, 21 августа, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Некоторые инфекции — туляремия, дирофилярия, японский энцефалит и другие — являются свойственными для России и могут передаваться через укус комара. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Pixabay.com Малярийный комар

«Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных для Российской Федерации болезней — туляремии, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), японского энцефалита, лихорадок, вызываемых вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга), а также лихорадок Батаи, Синдбис, карельской, Леса Семлики», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что через укусы комара могут передаваться и другие, несвойственные для России инфекции, например, малярия или лихорадка денге.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России и на Украине в 2020 и 2021 году выявили случаи инфицирования дирофиляриозом. Примерно в 35% случаев под кожей оказывается опасный паразит, которого можно удалить только в результате хирургического вмешательства.