Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Администрация Соединённых Штатов продолжает следовать курсом на «подрыв» отношений с Россией, игнорируя договорённости президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена. Об этом 20 августа заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

«Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший «подрыв» отношений с Россией», — говорится в комментарии дипломата на странице посольства РФ в Facebook.

Антонов отметил, что вместо того, чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, в Вашингтоне занимаются нравоучениями, прикрывая их своим псевдолидерством в вопросах демократии и международного права.

«Антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве», — заключил дипломат.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в министерстве торговли США инициировали расследование о соответствии экономики России статусу рыночной экономики. Американские чиновники хотят доказать обратное, чтобы ввести в действие положения закона об антидемпинговых пошлинах в отношении Москвы.