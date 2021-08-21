21 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 09:16 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева он хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского «Новый Свет», стало поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

"Я почему-то сразу вспомнила фильм, где он Наполеона играл. Такие же большие амбиции маленького мужчинки с комплексами», — написала Марина З.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский намеревается ступить на гнилую дорожку, на которой, к примеру, уже успели переломать себе ноги грузинские политики.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Однажды министр обороны Грузии тоже заявил в 2007 году, что в Новый год будет пить шампанское на площади Цхинвала. Такие мечты обернулись кровавой бойней и бегством грузинской армии. Зеленскому бы задуматься», — считает Макс М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украине больше никогда не увидеть Крым и Донбасс в своём составе, потому что возвращаться, по сути, больше некуда.

«Крым и Донбасс уже никогда не вернутся в состав Украины. От когда-то процветающей Украины лишь огрызок остался. Вот до чего довели бандеровцы страну», — указывает Бауржан А.

Часть людей считает, что украинские власти могут рассчитывать на «возвращение» Крыма только в том случае, если они вернут всю Украину в состав России.

«Когда этот шакал уже перестанет просто так болтать? Даже если Крым вдруг по каким-то причинам вернётся в Украину, то это будет точно не при жизни Зеленского и только если Украина войдёт в состав России. Всё», — пишет Нектар М.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти не могут отказаться от своей мечты «вернуть» полуостров, потому что с каждым годом Крым становится только краше, благодаря своему возвращению в состав России.

«Он ему зачем? Я про Крым. Хотя, если подумать, мост Россия уже построила, всё в Крыму восстанавливает — то, что Украина забросила. Полуостров теперь выглядит более аппетитным для этой рожи, нежели в 2014 году, когда сдали без боя», — отмечает Мария П.

Отдельные комментаторы отмечают, что Зеленский в последнее время ударился в фантазии и совершенно потерял связь с реальностью.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Пока шампанское на мысе Фиолент пьют российские туристы в российском же Крыму. Мечты Зеленского вызывают лишь жалось к их автору», — указывает Сергей Ф.

Напомним, 19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского «Новый Свет».