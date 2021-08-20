Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Действия США против российского газопровода «Северного потока — 2» нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Об этом заявил 20 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, Соединённые Штаты продолжают следовать курсу на дальнейший «подрыв» отношений с России, не думая о последствиях своих шагов, что в целом не способствует укреплению глобальной стабильности, передаёт ТАСС.

Российский дипломат также назвал надуманными предлоги для введения новых санкций, отметив, что США таким образом пытаются получить конкурентные преимущества для американских поставщиков топлива.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня США объявили о введении новых санкций, направленных против «Северного потока — 2». Под их действий попали две российские компании и два судна.

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