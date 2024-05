Чикаго, США, 20 августа, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Бу Тиам, менеджер американского рэпера Канье Уэста, ответил на комментарии об альбоме «Donda», сообщив, что Канье планирует выпустить долгожданный релиз после презентации его на следующей неделе в Чикаго. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

После того, как Канье Уэст подтвердил слухи о том, что на следующей неделе в Чикаго состоится третья презентация его альбома «Donda», его менеджер ответил на комментарии по поводу выпуска альбома. Хоть он и не назвал конкретную дату, Бу Тиам сказал, что Канье «точно» опубликует альбом после третьего онлайн-показа на следующей неделе.

https://twitter.com/XXL/status/1428039566024400896

Один пользователь спросил Тиама: «После этого он наконец выпустит альбом?», на что менеджер ответил: «Абсолютно!». Другой пользователь спросил, есть ли вероятность, что вы снова отложите выпуск альбома после положительного ответа на следующей вечеринке, но Тиам подтвердил, что Уэст «100%» выпустит «Donda».

Изначально ожидалось, что «Donda» будет выпущен в конце июля, но после первой презентации представители рэпера перенесли дату выпуска на 6 августа. Альбом до сих пор официально не выпущен.