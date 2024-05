Лондон, 20 августа, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Британский рок-исполнитель Сэм Фендер нацелился на «жадных миллиардеров мира, уклоняющихся от уплаты налогов» на новом треке «Aye», который вышел в качестве второго сингла из его предстоящего альбома «Seventeen Going Under». Песня доступна для прослушивания на всех стриминговом сервисе."Aye» — это второй трек, который будет выпущен на втором альбома Fender «Seventeen Going Under, и следует за ведущим синглом и заглавным треком «Seventeen Going Under», вышедший в июле.

Говоря о новом сингле, Фендер говорит: «Aye» — это о вражде между левыми и правыми и о том, как это приводит к тому, что люди из рабочего класса перемещаются с отсутствием политической идентичности, играя на руку 1%. Это также напыщенная речь о моем презрении к жадным миллиардерам, уклоняющимся от уплаты налогов во всем мире».