Сэм Фендер дал волю ярости на новом сингле «Aye»
Лондон, 20 августа, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Британский рок-исполнитель Сэм Фендер нацелился на «жадных миллиардеров мира, уклоняющихся от уплаты налогов» на новом треке «Aye», который вышел в качестве второго сингла из его предстоящего альбома «Seventeen Going Under». Песня доступна для прослушивания на всех стриминговом сервисе."Aye» — это второй трек, который будет выпущен на втором альбома Fender «Seventeen Going Under, и следует за ведущим синглом и заглавным треком «Seventeen Going Under», вышедший в июле.
Говоря о новом сингле, Фендер говорит: «Aye» — это о вражде между левыми и правыми и о том, как это приводит к тому, что люди из рабочего класса перемещаются с отсутствием политической идентичности, играя на руку 1%. Это также напыщенная речь о моем презрении к жадным миллиардерам, уклоняющимся от уплаты налогов во всем мире».
Сэмюэл Томас Фендер — британский автор-исполнитель. Номинант на наградуSound of BBCв 2018 годуи победитель награды Critics' Choice Award на2019 Brit Awards. Его дебютный сингл «Play God» попал в видеоигруFIFA 19. 13 сентября 2019 года, Сэм выпустил свой первый альбом «Hypersonic Missiles». Перед его выпуском, он опубликовал три сингла: «Hypersonic Missiles», «Will We Talk?» и «The Borders». Сразу же, альбом занял первое место в UK Albums Chart.