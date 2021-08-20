«Спартак» составил список из шести футболистов, которые могут заменить Жиго
Москва, 20 августа, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Московский «Спартак» составил список из шести иностранных футболистов, которые могут заменить 27-летнего французского центрального защитника Самуэля Жиго. Список в своем Twitter’е 20 августа опубликовало издание Sqenf Foot.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго
В шорт-лист селекции московского «Спартака» входят:
Домагой Вида («Бешикташ» и сборная Хорватии)
Маурисио Лемос («Фенербахче»)
Марсель Тиссера («Фенербахче»)
Витор Уго («Трабзонспор»)
Кристиан Люиндама («Галатасарай» и сборная ДР Конго)
Каай Айхан («Сассуоло» и сборная Турции)
Ранее сообщалось, что Самуэль Жиго в ближайшее время может перейти в «Торино» за 4 миллиона евро. Текущее соглашение французского защитника с «красно-белыми» рассчитано до середины 2022 года.