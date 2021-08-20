Москва, 20 августа, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Московский «Спартак» составил список из шести иностранных футболистов, которые могут заменить 27-летнего французского центрального защитника Самуэля Жиго. Список в своем Twitter’е 20 августа опубликовало издание Sqenf Foot.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

В шорт-лист селекции московского «Спартака» входят:

Домагой Вида («Бешикташ» и сборная Хорватии)

Маурисио Лемос («Фенербахче»)

Марсель Тиссера («Фенербахче»)

Витор Уго («Трабзонспор»)

Кристиан Люиндама («Галатасарай» и сборная ДР Конго)

Каай Айхан («Сассуоло» и сборная Турции)

Ранее сообщалось, что Самуэль Жиго в ближайшее время может перейти в «Торино» за 4 миллиона евро. Текущее соглашение французского защитника с «красно-белыми» рассчитано до середины 2022 года.