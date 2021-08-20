Ливерпуль, Великобритания, 20 августа, 2021, 23:28 — ИА Регнум. 20 августа журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что на данный момент только «Эвертон» обращался в «Наполи» на предмет трансфера 30-летнего флангового нападающего сборной Италии Лоренцо Инсинье.

(сс) RonnyK Эмблема футбольного клуба «Наполи»

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» проявлял интерес к 30-летнему нападающему.

В прошедшем сезоне воспитанник «Наполи» Инсинье принял участие в 35-ти матчах Серии А 2020/21, в которых набрал 19+7 очков по системе гол+пас.

Текущее соглашение итальянского футболиста с неаполитанским клубом рассчитано до середины 2022 года. На данный момент стоимость Инсинье, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.