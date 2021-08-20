BTS отменили мировой концертный тур
Сеул, 20 августа, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Звездный бойзбенд кей-поп-музыки BTS отменили свое мировое турне «Map of the Soul», которое первоначально было отложено в прошлом году из-за пандемии, сообщает портал The Line Of Best Fit.
В апреле 2020 года BTS должны были отправиться со своим альбомом «Map of the Soul: 7» в турне по всему миру, остановившись в 18 странах по всему миру. Однако коронавирус отложила их планы, и накануне Big Hit Music, лейбл группы, объявил, что тур отменен. В заявлении Big Hit Music говорится: «Наша компания усердно работала над возобновлением подготовки к туру BTS Map of the Soul, зная, что все поклонники с нетерпением и нетерпением ждали этого тура. Из-за меняющихся обстоятельств, не зависящих от нас, стало трудно возобновить выступления в том же масштабе и в те же сроки, что и планировалось ранее. Поэтому мы должны объявить об отмене тура BTS Map of the Soul».
Отметим, что в апреле 2020 года BTS стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи.