Лейпциг, Германия, 20 августа, 2021, 23:22 — ИА Регнум. 20 августа в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» в рамках второго тура немецкой Бундеслиги 2021/22 «РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над «Штутгартом» со счетом 4:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Первый мяч на 38-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи — 1:0. В дебюте второй половины шведский фланговый нападающий Эмиль Форсберг удвоил преимущество хозяев после передачи Андре Силвы — 2:0. Через 6 минут Собослаи оформил дубль — 3:0. На 65-й минуте Андре Силва установил окончательный счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 4:0.

Желтые карточки получили Марк-Оливер Кемпф (64'), Филипп Ферстер (68') и Константинос Мавропанос (71'). На матче работала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером.

Стартовые составы команд:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Орбан (Мукиэле, 76'), Клостерманн, Гвардиол, Хайдара (Забитцер, 69'), Адамс, Форсберг, Собослаи (Лаймер, 69'), Нкунку (Поульсен, 82'), Силва (Хи Чхан, 69').

«Штутгарт»: Мюллер, Антон, Кемпф, Мавропанос (Штенцель, 84'), Эндо, Ферстер (Томми, 81'), Клемент (Мийо, 73'), Соса, Массимо, Климович (Калайджич, 73'), Аль Гаддиуи (Дидави, 46').

Статистика матча («РБ Лейпциг"/ «Штутгарт»)

Удары 25/12

Удары в створ 11/5

Владение 54%/46%

Угловые 6/2

Нарушения 10/11

«РБ Лейпциг», одержав первую победу в сезоне, набрал три очка и поднялся на третью позицию в турнирной таблице чемпионата. «Штутгарт» с тем же количеством очков опустился на седьмое место.