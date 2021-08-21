Москва, 21 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. По случаю 800-летия Нижнего Новгорода на базе туристического сервиса Russpass появилась страница москванижний800.рф. Об этом 21 августа сообщ заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

На указанном портале все желающие могут найти интересные маршруты, событийный календарь, специальные предложения от отелей, информацию о ресторанах. Главная задача совместного проекта двух городов — помочь туристам спланировать свою поездку, сделать ее увлекательной и запоминающейся.

«Уже сейчас в межрегиональном событийном календаре представлено 30 мероприятий, которые пройдут с августа по ноябрь. Это спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, гастрономические события. Список рекомендаций для туристов насчитывает больше 70 достопримечательностей и маршрутов по Москве и Нижнему Новгороду. Сюда включили прогулки с виртуальным гидом по столичным паркам, посещение ВДНХ, современных интерактивных музеев. Подборка постепенно будет пополняться», — сказала Сергунина.