Москва, , 23:18 — REGNUM Введённые Британией против сотрудников ФСБ санкции нелегитимны, поскольку не прошли одобрения Совета Безопасности ООН, написала 20 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захаврова в своём телеграм-канале.

Здание Форин-Офис Adrian Pingstone

Комментируя заявление британского министра иностранных дел Доминика Рааба о санкциях «из-за отравления Навального», в частности, тезис «Используя инструменты ОЗХО и нашего режима санкций, мы даём чётко понять, что любое использование химического оружия российским государством нарушает международное право», Захарова написала:

«Не надо «использовать ОЗХО» , надо честно работать при этой международной организации на законных основаниях. Что касается «их режима санкций», то односторонние рестрикции нелегитимны, так как не прошли одобрения Совбеза ООН».

Она указала на то, что тому, что прибегает в нелегитимному инструменту, не к лицу кричать о нарушении международного права. К тому же Россия давно уничтожила запасы имевшегося химического оружия — в отличие от США.

Комментируя тезис Рааба о том, что санкции против сотрудников ФСБ «показывают, что Великобритания и её партнёры будут и далее привлекать виновных к ответственности и отстаивать положения Конвенции о запрещении химического оружия», Захарова призвала Лондон привлекать к ответственности представителей соответствующих американских служб.

Лондону, отмечает она, тогда уж следует заняться американскими спецслужбами, если он ищет тех, кто не соблюдает конвенцию в части, касающейся его уничтожения. Это будет лучше теперешнего «ухода от реальности», в котором пребывает Форин-офис (британский МИД).

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