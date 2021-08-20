В МИД РФ призвали Британию не хвастаться нелегитимными санкциями
Москва, 20 августа, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Введённые Британией против сотрудников ФСБ санкции нелегитимны, поскольку не прошли одобрения Совета Безопасности ООН, написала 20 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захаврова в своём телеграм-канале.
Комментируя заявление британского министра иностранных дел Доминика Рааба о санкциях «из-за отравления Навального», в частности, тезис «Используя инструменты ОЗХО и нашего режима санкций, мы даём чётко понять, что любое использование химического оружия российским государством нарушает международное право», Захарова написала:
Она указала на то, что тому, что прибегает в нелегитимному инструменту, не к лицу кричать о нарушении международного права. К тому же Россия давно уничтожила запасы имевшегося химического оружия — в отличие от США.
Комментируя тезис Рааба о том, что санкции против сотрудников ФСБ «показывают, что Великобритания и её партнёры будут и далее привлекать виновных к ответственности и отстаивать положения Конвенции о запрещении химического оружия», Захарова призвала Лондон привлекать к ответственности представителей соответствующих американских служб.
Лондону, отмечает она, тогда уж следует заняться американскими спецслужбами, если он ищет тех, кто не соблюдает конвенцию в части, касающейся его уничтожения. Это будет лучше теперешнего «ухода от реальности», в котором пребывает Форин-офис (британский МИД).