Сыктывкар, 20 августа, 2021, 23:17 — ИА Регнум. В Коми в муниципальных выборах примут участие 67 кандидатов с судимостями. Об этом заявил глава республиканского избиркома Дмитрий Митюшев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Всё уже украдено до нас

По его словам, 13 человек, имеющих криминальное прошлое, были сняты с предвыборной гонки.

«У троих человек, которые хотели принять участие в выборах, имелась судимость по статье «убийство», все они сняты с предвыборной гонки. Один пытался скрыть сведения о судимости, остальные два человека сами написали заявления, поскольку не хотят афишировать эту информацию в избирательных бюллетенях и агитационной продукции», — сообщил председатель избиркома Дмитрий Митюшев.

Среди кандидатов с судимостью лидируют осужденные ранее по статье «побои» — 16 человек, еще 13 кандидатов были осуждены по статье «кража». Есть среди кандидатов и осужденные за пьяную езду.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября жителям Коми помимо выборов депутатов Госдумы РФпредстоит избрать 1264 депутата городских и сельских поселений, 11 глав поселений и 18 депутатов районного уровня.