Ельня, Смоленская область, 20 августа, 2021, 23:13 — ИА Регнум. В городе Ельня Смоленской области неадекватный мужчина устроил стрельбу по прохожим из окна своего дома, сообщает 20 августа ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Стрельба из ружья

На данный момент известно об одном раненом, который госпитализирован в тяжелом состоянии.

По некоторым данным, стрельбе предшествовало употребление алкоголя и ссора со знакомым.

Стрелявший блокирован правоохранителями в доме, территория оцеплена.

Информация уточняется.