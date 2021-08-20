Митровица, Сербия, 20 августа, 2021, 23:20 — ИА Регнум. На Севере Косово 20 августа началось строительство «Приштинского университета с временным офисом в Митровице». Шесть миллионов евро на его строительство было выделено правительством Сербии через департамент по Косово и Метохии.

Adam Jones, Ph.D Разрушенные албанцами дома местных сербов. Косово

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава департамента Петар Петкович принял символическое участие в начале строительства. По словам Петковича, строительство университета символизирует единство сербского народа в Косово. При этом чиновник поддержал «Сербский список» перед предстоящими местными выборами 17 октября.

Площадь здания университета составит 10 575 квадратных метров, оно вмещает десять тысяч студентов, которые смогут изучать естественные науки и математику, юриспруденцию и экономику. В Митровице работают сербы-преподаватели Приштинского университета, покинувшие столицу Косово в 1999 году.