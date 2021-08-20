Москва, 20 августа, 2021, 22:55 — ИА Регнум. 26-летний немецкий фланговый защитник Роберт Бауэр, на данный момент находящийся в статусе свободного агента, может перейти в «Спартак». 20 августа футболист заявил о готовности перейти в московский клуб.

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На позиции правого крайнего защитника в составе «красно-белых» может сыграть только Николай Рассказов, так как новый главный тренер «Спартака» Руи Витория использует Виктора Мозеса на позиции правого крайнего полузащитника.

В прошедшем сезоне Роберт Бауэр, выступая за тульский «Арсенал», принял участие в 25-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами (оба — с пенальти).