Тирана, 20 августа, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Учебный год в Албании начнется 27 сентября, а не 14, как обычно. Об этом сообщила министр образования страны Эвис Куши 20 августа.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Учеба

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, 1 сентября ученики смогут посещать занятия по своей воле, чтобы заполнить пробелы в знании пройденного материала и морально подготовиться к новому учебному году.

Период с 1 по 13 сентября в Албании называют «дополняющее обучение» — по сути, это время, посвященное повторению. В этом году этот период был увеличен вдвое по просьбе родителей и преподавателей, возможно, чтобы компенсировать неудачи дистанционного обучения.