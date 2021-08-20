Будапешт, 20 августа, 2021, 23:48 — ИА Регнум. В сентябре Сербия и Венгрия подпишут соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом заявил спикер парламента Воеводины (автономный край Сербии) Иштван Пастор в Будапеште, где он присутствовал на мероприятиях по поводу главного венгерского государственного праздника — Дня Святого Стефана I.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Пастор отметил, что будущее сербско-венгерских отношений — в углублении взаимного доверия и сотрудничества.

«Я считаю, что это сотрудничество окрепнет и на официальном уровне, так как два государства в сентябре подпишут соглашение о стратегическом партнерстве», — заявил Пастор телеканалу РТС.

Напомним, что в 2015 году Сербия была 18-м торговым партнером Венгрии по экспорту товаров и 26-м по импорту.