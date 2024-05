Нью-Йорк, США, 20 августа, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Американская группа в жанре экспериментального рока Xiu Xiu поделилась кавер на композицию Анджело Бадаламенти «A Real Indication» из сериала «Твин Пикс: огонь иди со мной». Новый кавер посвящен пятой годовщине того, как группа исполняет музыку сериала «Твин Пикс».

Дарья Драй ИА REGNUM «Твин Пикс»

Xiu Xiu записал свою версию «A Real Indication» во время сессий «Plays the Music of Twin Peaks». В треке представлены материалы барабанщика Дэвида Кендрика и контрабасиста Джерека Бишоффа, оригинального продюсера «Plays the Music of Twin Peaks».

«До тех пор, пока я не прочитал интервью с Дэвидом Линчем, в котором он описал свои сомнения в том, что Анджело Бадаламенти сможет исполнить вокал на «A Real Indication», но затем остался смеяться на полу в восторге от того, какую удивительную работу он проделал, я был сбит с толку этой песней», — сказал Джейми Стюарт из Xiu Xiu в пресс-релизе.