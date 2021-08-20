Киев, , 22:46 — REGNUM Приезд на Украину константинопольского патриарха Варфоломея, приуроченный ко дню независимости, назвал «символичным» украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Порошенко и Варфоломей Orthodoxia.info

Глава украинского правительства 20 августа написал в своём телеграм-канале, что «лично приветствовал на Украине Вселенского патриарха Варфоломея». Назвав приезд Варфоломея «символическим и важным» для украинского государства, Шмыгаль добавил:

«Поблагодарил за ту поддержку, которая оказывается Украине и украинскому народу со стороны его Святейшества».

Напомним, в Киеве 20 августа прошёл митинг прихожан канонической Украинской православной церкви против приезда Варфоломея.

Днём ранее к Варфоломею с призывом не приезжать обратились ряд украинских деятелей — из-за возможного обострения религиозного противостояния в связи с его признанием раскольнической так называемой Православной Церкви Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: УПЦ выступила против визита патриарха Варфоломея на Украину